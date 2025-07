Film di azione sci-fi Blumhouse supera importanti risultati al box office globale

ha diviso il pubblico e gli analisti, dimostrando come anche un franchise di successo possa affrontare sfide impreviste al botteghino. Con numeri che superano le attese in alcuni mercati e delude in altri, M3GAN 2.0 si conferma come un esempio perfetto delle ambizioni contrastanti nel mondo dello sci-fi action di Blumhouse, lasciando spazio a riflessioni sulla sua reale presa commerciale e sul futuro della serie.

successo e delusione al box office per il franchise di M3GAN. Il film M3GAN 2.0 ha raggiunto un traguardo importante, superando i $20 milioni di incassi a livello globale. Questa pellicola rappresenta il seguito di un successo virale del 2022, che aveva conquistato pubblico e critica grazie alla sua protagonista android iconica e a uno stile horror dal tono ironico. Nonostante le aspettative elevate, la performance commerciale della nuova uscita ha mostrato alcune criticità. dati di incasso e confronto con il primo capitolo. Il film originale del 2022 aveva ottenuto circa $30 milioni nel weekend d’esordio, consolidando il suo status di blockbuster immediato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film di azione sci-fi Blumhouse supera importanti risultati al box office globale

