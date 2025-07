Romania motociclista italiano ucciso da orsa | ha filmato gli ultimi momenti

Tragedia in Romania: un motociclista italiano di 48 anni, Omar Farang Zin, ha perso la vita in inaspettato incontro con un’orsa nel suggestivo Transfagarasan. Conosciuto sui social per le sue avventure, aveva recentemente condiviso immagini degli incontri con gli orsi, rendendo questa tragedia ancora più sconvolgente. Un episodio che ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. Ecco i dettagli di questa drammatica vicenda.

(Adnkronos) – Un cittadino italiano di 48 anni è stato ucciso in Romania da un’orsa, mentre percorreva in moto la zona montana del Transfagarasan, nota anche come ‘La Follia di Ceausescu’. La vittima, conosciuta su Facebook con il nome di Omar Farang Zin, aveva pubblicato negli ultimi giorni diverse foto e video degli orsi incontrati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Romania, motociclista italiano ucciso da orsa: ha filmato gli ultimi momenti

In questa notizia si parla di: romania - italiano - ucciso - orsa

Romania, motociclista italiano trascinato nella foresta e ucciso da un orso - Un tragico episodio ha scosso gli appassionati di mototurismo: un motociclista italiano, durante un viaggio sulla celebre Transfagarasan in Romania, è stato drammaticamente trascinato nella foresta e ucciso da un orso.

Romania, motociclista italiano ucciso da un’orsa Vai su X

Romania, motociclista (forse italiano) si ferma a fotografare orsa e cuccioli ma viene ucciso Vai su Facebook

Italiano ucciso da un orso in Romania, trascinato nella foresta e sbranato: sul cellulare le foto dell'animale; Romania, motociclista italiano ucciso da un’orsa; Motociclista lombardo ucciso da un orso in Romania, Omar Farang Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me”.

Un uomo di 48 anni è stato ucciso da un'orsa: era sceso dalla moto e cercava di farle foto ravvicinate mentre lei era con i cuccioli - Un uomo di 48 anni è stato ucciso da un'orsa: era sceso dalla moto e cercava di farle foto ravvicinate mentre lei era con i cuccioli ... Come scrive dire.it

Motociclista italiano ucciso da un'orsa in Romania: Omar Farang Zin voleva darle da mangiare. Sul suo cellulare il video dell'attacco - Omar Farang Zin, cittadino italiano di 48 anni, è morto in Romania in seguito all'attacco di un orso. Riporta msn.com