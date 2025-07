Gusto e tradizione in un luogo incantevole | ad Ascrea sul Lago del Turano la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini

Immergiti in un’esperienza gastronomica unica tra gusto e tradizione, circondato dalla bellezza incantevole di Ascrea sul Lago del Turano. La 37ª Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, uno degli eventi più amati dell’estate sabina, ti invita a scoprire i sapori autentici di pasta fatta in casa e funghi freschi. Le…

Torna uno degli appuntamenti gastronomici più amati dell’estate sabina: la 37ª Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, che si svolgerà domenica 3 agosto 2025 ad Ascrea, incantevole borgo affacciato sul Lago del Turano, in provincia di Rieti. A partire dalle ore 12.00, il profumo inconfondibile dei funghi porcini freschi incontrerà la tradizione della pasta fatta in casa per offrire ai visitatori un pranzo e una cena indimenticabili. Le protagoniste indiscusse saranno le fettuccine ai funghi porcini, preparate secondo le ricette della tradizione locale, in un contesto che unisce natura, cultura e sapori autentici. 🔗 Leggi su Funweek.it