Filippo Inzaghi su suo fratello Simone | Ha deciso di andare in Arabia dopo la Champions tra due anni…

Filippo Inzaghi si apre sul futuro del fratello Simone, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua decisione di trasferirsi in Arabia dopo la Champions League. Durante il podcast Torretta Café, l’allenatore del Palermo ha espresso il suo pensiero sulla scelta di Simone di unirsi all’Al-Hilal, commentando le implicazioni e le prospettive di questa avventura internazionale. Un passo audace che segna un nuovo capitolo nella carriera del talentuoso tecnico, e sicuramente, una decisione che farà parlare a lungo nel mondo del calcio.

L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha commentato le scelte di suo fratello Simone durante il podcast Torretta Café. Le sue parole su Inter e Al-Hilal. Nel corso di Torretta Café, podcast del Palermo Calcio, il neo allenatore rosanero – Pippo Inzaghi – ha commentato le scelte di suo fratello Simone, da un mese tecnico dell' Al-Hilal dopo gli anni di Inter. Queste le sue parole. DECISIONE ARABA – «Sono questioni personali, l'unica cosa che so è che Simone ha deciso dopo la finale di Champions League. Alcune volte si leggono delle sciocchezze, non aveva deciso nulla prima anche se c'erano richieste e non solo quelle dell'Al Hilal, ma lui ha sempre dato la priorità all'Inter.

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, si recherà a Monaco per celebrare la consacrazione di suo fratello Simone, al timone dell'Inter.

Una vita insieme, chissà quante volte sono stati scambiati l'uno per l'altro. È successo di nuovo: nel video di presentazione di Simone Inzaghi come nuovo tecnico dell'Al-HIlal, in sottofondo si sente la telecronaca dei due gol che il fratello Filippo, con la maglia

Il nuovo tecnico del Palermo Filippo Inzaghi garantisce che la decisione del fratello Simone di lasciare l'Inter e di firmare per l'Al-

Pippo Inzaghi sulla scelta del fratello di andare in Arabia: "Fra due anni tornerà in Europa" - Entrambi con un passato in nerazzurro: Simone Inzaghi in Serie A con l'Inter, il fratello Filippo in B con il Pisa.