Putin a Donald | Non mi fermo Telefonata di un' ora tra i leader | Trump | armi a Kiev? Le daremo ma dobbiamo averne anche noi

Nell’intenso scambio tra Putin e Donald Trump, una telefonata di un’ora mette in discussione gli equilibri globali: armi a Kiev, ma anche mezzi statunitensi necessari. L’Ucraina, sostenuta dall’Europa, chiede risposte concrete, mentre i leader riflettono sulla difficile gestione delle alleanze. La posta in gioco è alta, e il mondo osserva con attenzione: nessuno può permettersi di restare a guardare.

Il leader ucraino in Danimarca, l’Europa promette armi. La replica: «Servono anche i mezzi statunitensi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin a Donald: «Non mi fermo». Telefonata di un'ora tra i leader | Trump: armi a Kiev? Le daremo, ma dobbiamo averne anche noi

In questa notizia si parla di: armi - leader - putin - donald

Guerra in Ucraina, Macron: «Armi nucleari francesi nelle basi di Paesi alleati». Putin: «I leader europei vogliono punirci, idioti» - La guerra in Ucraina agita il panorama geopolitico, con Macron che propone l'uso di armi nucleari francesi in basi alleate per rispondere alle aggressioni russe.

Telefonata di un’ora nel pomeriggio di giovedì 3 luglio fra Vladimir Putin e Donald Trump. E venerdì 4 sarebbe atteso un colloquio telefonico anche con Zelensky. Nella telefonata il leader del Cremlino ha sottolineato che gli obiettivi della Russia non cambian Vai su Facebook

I russi contro Poltava e Odessa. Telefonata con Trump, Putin: Non rinunceremo ai nostri obiettivi - Von der Leyen a Zelensky: Kiev è al centro dell'Europa; Guerra Ucraina: chiamata di quasi un'ora Putin-Trump. LIVE; Trump sente Putin: “Non si è parlato dello stop delle armi a Kiev”.

Trump sente Putin: “Non si è parlato dello stop delle armi a Kiev”. Il leader russo: “Non rinunciamo agli obiettivi” - Telefonata tra Trump e Putin sull'Ucraina dopo lo stop USA alle armi cruciali per Kiev. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Trump: 'Nessun progresso sull'Ucraina con Putin, continuiamo a dare armi a Kiev' - Anche l'Iran tra i temi del colloquio telefonico tra i due leader durato meno di un'ora (ANSA) ... Scrive ansa.it