Juventus Gatti rinnova fino al 2030

Federico Gatti rinnova con la Juventus fino al 2030, un segnale forte della fiducia del club nel suo talento e nella sua crescita. Arrivato nel 2022, il difensore ha dimostrato di essere una pedina fondamentale con la sua grinta e solidità . Il nuovo contratto, che prevede un aumento di stipendio da 1,4 a 2,5 milioni, sottolinea l'impegno del club nel costruire un futuro vincente. La Juventus punta con decisione sulla sua promessa, consolidando il suo ruolo chiave in rosa.

Federico Gatti si lega alla Juventus fino al 2030, un segnale chiaro della fiducia del club nel difensore. Arrivato a Torino nel 2022, il classe 1998 ha conquistato tutti con grinta e solidità . Il nuovo contratto prevede un aumento di stipendio, passando da 1,4 a 2,5 milioni annui, un premio

Juventus, emergenza difesa e il recupero di Gatti - La Juventus si trova in un'emergenza difensiva senza precedenti, a pochi giorni dalla cruciale sfida contro l’Udinese.

