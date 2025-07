Usa all’acquario di Chicago una balena beluga sopravvive all’anestesia generale | è il primo caso

Nel cuore di Chicago, un evento straordinario ha rivoluzionato il mondo della biologia marina: la balena beluga Kimalu, dopo un intervento innovativo, è riuscita a sopravvivere all’anestesia generale, un primo storico. Questo incredibile caso apre nuove speranze per la conservazione e il trattamento degli animali marini. La scoperta dimostra come la scienza possa superare limiti un tempo considerati insormontabili, segnando un passo avanti importante nel rispetto e nella cura di queste meraviglie degli oceani.

Negli Usa, i funzionari dello Shedd Aquarium di Chicago affermano che una delle loro balene beluga “ha fatto la storia” diventando la prima beluga conosciuta al mondo a riprendersi dall’anestesia generale. La dodicenne Kimalu è stata sottoposta martedì a un intervento chirurgico unico nel suo genere per rimuovere una rete crescente di cisti vicino allo sfiatatoio sulla testa e sul collo. La dottoressa Karisa Tang, viceresponsabile della salute animale allo Shedd Aquarium, afferma che non esiste un manuale per anestetizzare un beluga ed eseguire un intervento chirurgico, quindi si sono consultati con esperti per elaborare un piano. 🔗 Leggi su Lapresse.it