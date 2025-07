Temptation Island 2025 Simone svela cosa prova per Sonia B | Video Witty TV

Nel cuore di Temptation Island 2025, Simone svela sorprendentemente i suoi veri sentimenti per Sonia B in un video che ha lasciato tutti senza parole. Dopo Sonia M., anche Sonia B si trova a dover affrontare la realtà delle sue emozioni mentre ascolta le rivelazioni del suo fidanzato. Tra dubbi e speranze, il futuro della coppia si fa ancora più incerto: sarà capace di superare questa prova? Scopriamolo insieme nel video Witty TV.

Dopo Sonia M. anche Sonia B ha ricevuto un video nel pinettu che riguarda il suo fidanzato. Simone ha confidato che è cambiato qualcosa nel suo rapporto con la giovane e che sogna di fare l’amore con altre donne. Sonia ascolta le sue parole e rimane perplessa constatando come il suo ragazzo non sia contento della sua relazione. Ecco il video Witty TV. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Simone svela cosa prova per Sonia B | Video Witty TV

In questa notizia si parla di: sonia - simone - temptation - island

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Simone, 28 anni, è un personal trainer ed è fidanzato da 6 anni con Sonia B., 25 anni, impiegata di un’azienda biomedicale. Convivono da 5 anni e mezzo a Modena. Scrive Simone a #TemptationIsland per capire se la relazione con Sonia B. possa andare av Vai su Facebook

Simone e Sonia B. hanno deciso di mettere alla prova il loro amore #TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! Vai su X

Temptation Island 2025, chi sono Simone e Sonia B.: età, lavoro e presentazione; Chi sono Simone e Sonia B. a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia; Temptation Island, chi sono Simone e Sonia: “Rapporto piatto, non mi dice mai che sono bella”.

Simone a Temptation ammette: “Sono un bel ragazzo e tante donne mi danno attenzioni”, la reazione di Sonia - Il personal trainer ha svelato: “Non so più se voglio passare il resto della mia vita con lei adesso ... Lo riporta fanpage.it

Temptation Island 2025, chi sono Simone e Sonia B. e perché partecipano | Video Witty Tv - La coppia sta insieme da 6 anni ma la loro relazione è piatta | Video Witty Tv ... Riporta superguidatv.it