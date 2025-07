Blumhouse e il fallimento del sequel horror da 17 milioni che doveva avere successo

Blumhouse, noto per i suoi horror di successo, ha recentemente affrontato un duro colpo con il sequel da 17 milioni di dollari, destinato a dominare il botteghino ma finito in ombra. Questo caso evidenzia come anche le produzioni più attese possano inciampare nel mercato cinematografico odierno, segnando un momento di riflessione sulle sfide del settore. Scopriamo insieme cosa è andato storto e quali insegnamenti trarne per il futuro del cinema horror.

Il panorama cinematografico di quest'anno ha visto la produzione e il rilascio di numerosi film, tra cui alcune pellicole che hanno suscitato grande interesse ma anche delusione al botteghino. In particolare, le recenti performance di alcuni titoli legati a franchise di successo evidenziano come anche le produzioni più attese possano incontrare ostacoli nel conquistare il pubblico. Questo articolo analizza l'andamento commerciale e le criticità delle ultime uscite, con un focus speciale sulla saga di M3GAN e sulle strategie adottate da Blumhouse.

