Caldo venerdì 20 città da bollino rosso Temporali dal week-end

Il caldo torrido di venerdì, con città da bollino rosso e temporali in arrivo nel weekend, mette a dura prova cittadini e lavoratori. L’anticiclone africano intensifica le temperature, mentre i pronto soccorso registrano un aumento del 20% degli ingressi. Tuttavia, una nuova alleanza tra ministero, imprese e sindacati mira a tutelare la salute sul lavoro. Resta aggiornato per affrontare al meglio questa ondata di calore e i temporali imminenti.

