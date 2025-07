Brooklyn Beckham racconta l’amore per il cibo italiano | La mia ricetta preferita è…

Brooklyn Beckham conquista il cuore degli appassionati di gastronomia raccontando il suo amore per il cibo italiano. Dopo aver lanciato un marchio di salsa piccante, durante un evento a New York ha svelato ai presenti i segreti dell'arte della 'scarpetta', regalando un pezzo di Italia agli Stati Uniti. La sua passione si trasmette in ogni parola, dimostrando quanto il gusto e le tradizioni siano universali e senza confini.

dopo aver lanciato un suo marchio di salsa piccante, nel corso di un evento a New York ha raccontato agli americani l'arte della 'scarpetta'.

