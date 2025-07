Temptation Island Sonia riceve un video a 10 minuti dall’inizio | cosa ha fatto Alessio

Temptation Island è tornato, portando ancora una volta tensione, emozioni e sorprese. Nella prima puntata, Sonia riceve un video a soli 10 minuti dall’inizio, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa avrà fatto Alessio? Le dinamiche si fanno subito intense e i dubbi iniziano a serpeggiare. Tra amori in bilico e tentazioni irresistibili, la prova del vero sentimento si presenta più impegnativa che mai. Restate con noi per scoprire tutte le novità!

Ricomincia una nuova edizione di Temptation Island, il programma più controverso dell’estate. Sette nuove coppie sono arrivate negli ameni villaggi per mettere alla prova il proprio amore traballante. Il legame con i propri partner sarà abbastanza forte da sopravvivere alle tentazioni messe in atto dai suadenti single? Già dalla prima puntata, sembra di no, non per tutti almeno. Sono bastati pochi minuti all’interno del villaggio perché divenisse necessario convocare due delle concorrenti al capanno, ad attenderle le inattese (e sgradite) rivelazioni dei fidanzati. Sonia M., la batosta dal fidanzato Alessio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island, Sonia riceve un video a 10 minuti dall’inizio: cosa ha fatto Alessio

In questa notizia si parla di: temptation - island - minuti - sonia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Simone, 28 anni, è un personal trainer ed è fidanzato da 6 anni con Sonia B., 25 anni, impiegata di un’azienda biomedicale. Convivono da 5 anni e mezzo a Modena. Scrive Simone a #TemptationIsland per capire se la relazione con Sonia B. possa andare av Vai su Facebook

Temptation Island, Sonia riceve un video a 10 minuti dall’inizio: cosa ha fatto Alessio; Via a Temptation Island: tutte le coppie, i tentatori e le voci di una gravidanza sospetta; Amori in bilico, sospetti e tradimenti: ecco le sette coppie di Temptation Island 2025.

Temptation Island 2025, falò di confronto anticipato per Sonia M. e Alessio/ Ecco perché: lui accetterà? - Temptation Island 2025 1a puntata, falò di confronto anticipato per Sonia M. ilsussidiario.net scrive

Temptation Island, Sonia e Alessio e i problemi intimi: i dettagli sbandierati in prima serata - Temptation Island 2025, Sonia e Alessio rivelano i loro problemi intimi: dettagli sbandierati in prima serata. Lo riporta msn.com