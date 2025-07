Equità fiscale così l’Italia accompagna il passo indietro

Nel dicembre 2020, Giorgia Meloni denunciava su X i grandi del web, chiedendo misure efficaci contro l’elusione fiscale delle multinazionali. Un tema cruciale che riflette le sfide dell’Italia nel garantire equità fiscale e contrastare le mancanze di entrate. Mentre il dibattito si infiamma, è fondamentale capire come le politiche adottate influenzano il nostro sistema e quali passi avanti o indietro il Paese sta compiendo in questa battaglia essenziale.

Cida Cuzzilla chiede riforma fiscale urgente per equità nel lavoro dipendente e tutela del ceto medio - Cida Cuzilla chiede una riforma fiscale urgente per garantire equità nel lavoro dipendente e proteggere il ceto medio.

Da tre anni il Governo Meloni promette una svolta fiscale. Meno tasse, più equità, sostegno al ceto medio. La realtà? IVA su prodotti per l’infanzia aumentata, sgravi sui mutui per i giovani cancellati, nuovo cuneo fiscale +370 milioni sulle spalle dei lavoratori di Vai su Facebook

