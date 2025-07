Equitazione Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League di Monaco

Lorenzo De Luca brilla nella prestigiosa Global Champions League di Monaco, portando i Valkenswaard United al successo in una tappa cruciale del circuito mondiale di salto ostacoli. Con la sua abilità e determinazione, l’azzurro conferma il talento italiano nel cuore dell’élite internazionale, rendendo questa sfida un trionfo di stile e competenza. La vittoria testimonia ancora una volta che l’eccellenza può nascere anche lontano dai confini italiani, portando alto il nostro nome nel panorama equestristico mondiale.

La Global Champions League del Principato di Monaco, valida come ottava tappa del massimo circuito di salto ostacoli a squadre del mondo, mette in evidenza i Valkenswaard United e anche un corposo pezzo di Italia. Il team di matrice olandese ha infatti visto imporsi la line-up formata dall’azzurro Lorenzo De Luca, in sella a Mangoon e Jappeloup, e dal belga Gilles Thomas, montante Qiara de Kalvarie e Qalista DN, con il crono complessivo di 137.79 condito da sole 5 penalitĂ , con De Luca nello specifico falloso nella prima tornata con un errore e poi perfetto nel secondo giro. Alle loro spalle i Basel Cosmopolitans, secondi in 130. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League di Monaco

