caso ray il carabiniere rischia il processo per aver fatto il suo lavoro

Nel cuore di Milano, un caso che mette in discussione il confine tra dovere e colpa. Ray, il carabiniere coinvolto nell'inseguimento che ha portato alla tragica morte di Ramy Elgaml, rischia ora il processo per omicidio stradale. Una decisione che ha acceso un acceso dibattito sull’etica delle forze dell’ordine e sulla responsabilità nelle operazioni di pubblica sicurezza, sollevando domande cruciali sul corretto equilibrio tra tutela e rischio.

La Procura di Milano ha chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, l'amico che alla guida di uno scooter, provocò nel Quartiere Corvetto di Milano, la morte del 19enne Ramy Elgaml, dopo un lungo inseguimento da parte dei Carabinieri. Non è finita qui. La stessa contestazione di omicidio stradale è stata rivolta anche per il carabiniere alla guida dell'auto inseguitrice. Una circostanza che ha provocato un apro dibattito nel corso di Ore 14 Sera, il programam condotto da Milo Infante su Rai2. Ebbene, la Procura di Milano motiva la sua decisione con il fatto che, nonostante l'auto dei militari non avesse toccato il Tmax, l'inseguimento è stato molto lungo e la distanza tra i due mezzi per lunghi tratti inferiore al metro e mezzo.