Giappone | manifattura in recupero e servizi ancora in stallo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’attività dellainmigliora, mentre si conferma in difficoltà il settore terziario, a causa degli impatti della pandemia di Covid-19. Il dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero di ottobre, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48 punti, in aumento rispetto ai 47,7 punti di settembre. L’indicatore resta tuttaviaal di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. La stima flash del PMI deicontemporaneamente conferma un lieve calo del settore terziario, con il relativo indice che scende a 46,6 punti dai 46,9 precedenti.

