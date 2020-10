Gianni Alemanno condannato a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito (Di venerdì 23 ottobre 2020) Confermata a 6 anni di reclusione la condanna per l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, coinvolto in uno dei filoni della maxi-indagine della Procura di Roma sul ‘Mondo di Mezzo‘, inchiesta iniziata nel 2014 e culminata con decine di arresti, tra cui Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, ritenuti i capi dell’organizzazione criminale che controllava appalti e finanziamenti pubblici. Alemanno, pena confermata: per cosa è stato condannato In Appello, i giudici hanno ribadito l’impianto accusatorio nei confronti dell’ex primo cittadino, a cui sono contestati i reati di corruzione e finanziamento illecito. Alemanno si è detto “sconcertato” dopo la sentenza, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Confermata a 6di reclusione la condanna per l’ex sindaco di Roma,, coinvolto in uno dei filoni della maxi-indagine della Procura di Roma sul ‘Mondo di Mezzo‘, inchiesta iniziata nel 2014 e culminata con decine di arresti, tra cui Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, ritenuti i capi dell’organizzazione criminale che controllava appalti e finanziamenti pubblici., pena confermata: per cosa è statoIn Appello, i giudici hanno ribadito l’impianto accusatorio nei confronti dell’ex primo cittadino, a cui sono contestati i reati disi è detto “sconcertato” dopo la sentenza, ...

