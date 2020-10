Genoa-Inter, Conte: “Dall’esterno si cercano di minare le nostre sicurezze” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Vedo positività dentro e negatività fuori, e non parlo del coronavirus. Si cerca di minare delle certezze che noi stiamo consolidando”. Lo ha detto Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter, match della quinta giornata di Serie A 2020/2021 in cui i nerazzurri sono pronti a giocarsi tutte le loro carte per il ritorno alla vittoria dopo tre partite di fila in cui sono mancati i tre punti tra campionato e coppa. Il tecnico leccese continua: “Dobbiamo dare sempre il 110% per fare risultato oltre alla prestazione. Il Liverpool è stato quattro anni senza vincere e ora è una macchina da guerra, ma nel mentre erano felici. Noi stiamo costruendo, non so se nell’immediato possiamo vincere qualcosa, ma so per certo che siamo sulla strada giusta. Quello che ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Vedo positività dentro e negatività fuori, e non parlo del coronavirus. Si cerca didelle certezze che noi stiamo consolidando”. Lo ha detto Antonioin conferenza stampa alla vigilia di, match della quinta giornata di Serie A 2020/2021 in cui i nerazzurri sono pronti a giocarsi tutte le loro carte per il ritorno alla vittoria dopo tre partite di fila in cui sono mancati i tre punti tra campionato e coppa. Il tecnico leccese continua: “Dobbiamo dare sempre il 110% per fare risultato oltre alla prestazione. Il Liverpool è stato quattro anni senza vincere e ora è una macchina da guerra, ma nel mentre erano felici. Noi stiamo costruendo, non so se nell’immediato possiamo vincere qualcosa, ma so per certo che siamo sulla strada giusta. Quello che ...

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Massa a dirigere #GenoaInter, match valido per la quinta giornata di @SerieA ?? - Inter : ??? | #INTERPODCAST La quarta puntata di KICK OFF, con ospite @NikMelli, è disponibile qui ???? sito ufficiale Inter… - sportli26181512 : Inter, Conte: 'Il nostro gioco ci rende felici. Noi come il Liverpool di Klopp': Alla vigilia della sfida di campio… - sportface2016 : #GenoaInter, Antonio #Conte in conferenza: 'Dall'esterno si cercano di minare le nostre sicurezze' - internewsit : CONFERENZA - Tutte le parole di Antonio #Conte alla vigilia di #GenoaInter -