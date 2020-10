Fontana sfida Azzolina | se non ti piace la mia ordinanza sulla scuola impugnala

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In Lombardia il lockdown diventa una prospettiva probabile. Lo conferma a malincuore il presidente Attilio, rispondendo alla domanda se sia evitabile una chiusura. “Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso”.: monitoriamo giorno dopo giornospiega che ”quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi”. Evitare di ingolfare la ...