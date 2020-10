Erg | realizzerà in Polonia parco eolico entro 1°trimestre 2022

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Erg, attraverso la propria controllata Erg Poland Holding, ha perfezionato oggi l’acquisizione dal gruppo Vortex Energy, sviluppatore con decennale esperienza nel mercato polacco, del 100% del capitale di Ew piotrków kujawski Sp. z.o.o., società che detiene i permessi per la realizzazione di undella potenza di 24,5 MW nella parte csettentrionale della. L’accordo, si legge in una nota, prevede, oltre all’acquisto dei permessi a costruire, anche un contratto per la fornitura dei servizi relativi alla costruzione delle opere civili ed elettriche. Il progetto, che si è aggiudicato nell’ultima asta di dicembre 2019 una tariffa pari a 222 Pln al MWh (circa 50,5 euro) per una durata di 15 anni, è situato in ...