Degrado a Prato | africano si lava i genitali in una fontanella davanti ai passanti Video

Prato, 23 ott – Che non si dica che gli extracomunitari hanno un cattivo rapporto con l'igiene. Molti di loro, pur di lavarsi, non esitano ad utilizzare fontane e fontanelle poste agli angoli dei marciapiedi e nei parchi cittadini. Prendete per esempio l'immigrato di origine africana immortalato in un Video diffuso sul canale Twitter di Radio Savana: in pieno giorno, ai giardinetti pubblici, si lava meticolosamente i genitali incurante dei passanti, a poca distanza dall'area bambini. Forse ha davvero ragione la Boldrini: hanno veramente un sacco di cose da insegnarci, questi immigrati, anche sull'igiene personale. Il bidet è imprescindibile, va fatto in ogni occasione possibile. E del resto gli extracomunitari residenti a Prato hanno ...

