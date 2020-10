Dal Mes al virus, se Conte è ancora alla Fase 1. Parla Massimo Franco (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giuseppe Conte è rimasto alla Fase 1. Massimo Franco, editorialista e notista politico del Corriere della Sera, commenta severo i temporeggiamenti del premier alla vigilia di una nuova crisi sanitaria ed economica. Dal Mes ai fondi Ue che arriveranno (fra un anno), così l’avvocato rimane ostaggio di uno schema. Dicono che Conte è sotto assedio. È così? Conte non ha capito fino in fondo che siamo in una nuova Fase. Non è questione di assedio. È questione di capire che quel che ha funzionato durante la prima Fase delle chiusure non funziona necessariamente anche adesso. Che c’è bisogno di scelte chiare, non si può più prendere tempo. Come ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giuseppeè rimasto1., editorialista e notista politico del Corriere della Sera, commenta severo i temporeggiamenti del premiervigilia di una nuova crisi sanitaria ed economica. Dal Mes ai fondi Ue che arriveranno (fra un anno), così l’avvocato rimane ostaggio di uno schema. Dicono cheè sotto assedio. È così?non ha capito fino in fondo che siamo in una nuova. Non è questione di assedio. È questione di capire che quel che ha funzionato durante la primadelle chiusure non funziona necessariamente anche adesso. Che c’è bisogno di scelte chiare, non si può più prendere tempo. Come ...

