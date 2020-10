Covid, la cura oggi è più efficace: ecco perché (Di venerdì 23 ottobre 2020) La riposta, in sintesi, è sì: si osserva un netto calo della mortalità nei pazienti ospedalizzati in tutto il mondo e non solo nei giovani adulti. In uno studio italiano il calo di mortalità è del 71 per cento. ecco perché Leggi su corriere (Di venerdì 23 ottobre 2020) La riposta, in sintesi, è sì: si osserva un netto calo della mortalità nei pazienti ospedalizzati in tutto il mondo e non solo nei giovani adulti. In uno studio italiano il calo di mortalità è del 71 per cento.perché

Ultime Notizie dalla rete : Covid cura Covid, la cura oggi è migliore? Corriere della Sera Covid, Cipomo: l'emergenza rallenta pesantemente prevenzione e cure

Cipomo chiede alle istituzioni preposte un deciso cambiamento di strategia nella gestione di tale pandemia: più cure preventive a domicilio e meno ospedalizzazioni per i pazienti con infezione da ...

Briatore e Del Debbio hanno commentato l'attuale situazione del Paese, nuovamente stretto nella mostra del coronavirus ma ... Si muore anche di altre malattie che non hanno curato". L'imprenditore è ...

Cipomo chiede alle istituzioni preposte un deciso cambiamento di strategia nella gestione di tale pandemia: più cure preventive a domicilio e meno ospedalizzazioni per i pazienti con infezione da ...