Coronavirus, possibile un nuovo Dpcm. Pressing su Conte per nuovo lockdown. Le ipotesi in campo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus in Italia, governo al lavoro su un nuovo Dpcm. I 'falchi' in Pressing su Conte per un nuovo lockdown. I nuovi casi di Coronavirus in Italia spingono il governo e le Regioni ad una nuova riflessione e non si escludono misure più restrittive, fino al lockdown, proposto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Coronavirus in Italia, si lavora ad un nuovo Dpcm Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha reso noto negli ultimi giorni che il governo è pronto ad intervenire se necessario. E i dati mostrano che un nuovo ...

