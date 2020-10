Coprifuoco in Campania, Napoli in rivolta contro l’ordinanza di De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Centinaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversate in strada a Napoli per manifestare contro l'annunciato lockdown di cui ha parlato oggi in diretta Facebook dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I manifestanti, che si sono dati appuntamento soprattutto sui social, hanno attraversato il centro storico della città, partendo dalla zona dell'università L'Orientale in largo San Giovanni Maggiore e poi si sono riversati in piazza Municipio, piazza del Plebiscito e, infine, sul lungomare. Tensioni si sono registrate con le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa in via Santa Lucia, nei pressi del palazzo sede della Regione Campania. La manifestazione, che non era stata autorizzata, ha contravvenuto al Coprifuoco disposto da un'ordinanza ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 ottobre 2020) Centinaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversate in strada aper manifestarel'annunciato lockdown di cui ha parlato oggi in diretta Facebook dal presidente della Regione, Vincenzo De. I manifestanti, che si sono dati appuntamento soprattutto sui social, hanno attraversato il centro storico della città, partendo dalla zona dell'università L'Orientale in largo San Giovanni Maggiore e poi si sono riversati in piazza Municipio, piazza del Plebiscito e, infine, sul lungomare. Tensioni si sono registrate con le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa in via Santa Lucia, nei pressi del palazzo sede della Regione. La manifestazione, che non era stata autorizzata, ha contravvenuto aldisposto da un'ordinanza ...

