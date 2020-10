Bonaccini: "Governo e Regioni non vogliono un lockdown generale" (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Tra Governo e Regioni sul fatto di evitare un nuovo lockdown generale “c'è uniformità di vedute”: lo ha assicurato il presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ospite di Omnibus su La 7. Visto il balzo dei positivi al Covid-19 “oggi sta crescendo una situazione che preoccupa. Siccome non ci possiamo permettere un nuovo lockdown generale – ha concluso il governatore - credo che bisogna sapere selezionare tra attività indispensabili e quelle che lo sono un po' meno e su queste provare a prendere decisioni”. “A fronte di un aumento dei contagi alcune Regioni hanno ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI -; Trasul fatto di evitare un nuovo“c'è uniformità di vedute”: lo ha assicurato il presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle, Stefano, ospite di Omnibus su La 7. Visto il balzo dei positivi al Covid-19 “oggi sta crescendo una situazione che preoccupa. Siccome non ci possiamo permettere un nuovo– ha concluso il governatore - credo che bisogna sapere selezionare tra attività indispensabili e quelle che lo sono un po' meno e su queste provare a prendere decisioni”.; “A fronte di un aumento dei contagi alcunehanno ...

