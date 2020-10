Uomini e Donne, la bordata di Giorgio Manetti contro Gemma: “Non puoi essere credibile” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Durante la loro esperienza a Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Gemma Galgani avevano fatto vivere a milioni di telespettatori una favola, non come quella tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko, per intenderci. Poi però tra i due qualcosa si è rotto, con il bel “George” che aveva preso la decisione di lasciare il programma, lasciando che le luci dei riflettori illuminassero soltanto Gemma. Da allora è trascorso qualche anno, e mentre Gemma è ancora l’assoluta protagonista del trono over, l’ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi ha finalmente trovato l’amore lontano dalle telecamere. Proprio su questo Giorgio ha espresso la sua opinione nell’ultima intervista rilasciata alla rivista ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Durante la loro esperienza aGalgani avevano fatto vivere a milioni di telespettatori una favola, non come quella tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko, per intenderci. Poi però tra i due qualcosa si è rotto, con il bel “George” che aveva preso la decisione di lasciare il programma, lasciando che le luci dei riflettori illuminassero soltanto. Da allora è trascorso qualche anno, e mentreè ancora l’assoluta protagonista del trono over, l’ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi ha finalmente trovato l’amore lontano dalle telecamere. Proprio su questoha espresso la sua opinione nell’ultima intervista rilasciata alla rivista ...

