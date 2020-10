Topi davanti al Fatebenefratelli, cittadini esasperati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ottobre 2020 - Illuminato dalla luce di un lampione, un topo scorrazza sul bordo di un'aiuola in piazza Principessa Clotilde. Accanto ne spunta un altro. Dietro, un terzo, sul prato. ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ottobre 2020 - Illuminato dalla luce di un lampione, un topo scorrazza sul bordo di un'aiuola in piazza Principessa Clotilde. Accanto ne spunta un altro. Dietro, un terzo, sul prato. ...

Piazza Principessa Clotilde, roditori sbucano da un’area verde. I cittadini: attirati dai resti di cibo e bottiglie ...

Dopo i martin pescatori avvelenata anche una tortora, massima allerta per cani e gatti vicino Savona

A Cairo Montenotte, in provincia di Savona in Liguria continua la moria di gli animali selvatici e non. Forse colpa di veleno per topi ...

A Cairo Montenotte, in provincia di Savona in Liguria continua la moria di gli animali selvatici e non. Forse colpa di veleno per topi ...