Stefano Sala attacca Dayane Mello e fa una rivelazione sulla loro storia (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex della concorrente al GF Vip all’attacco: “Racconta molte bugie, è sbagliato, c’è di mezzo una bambina” Stefano Sala è arrabbiato con Dayane Mello. La modella brasiliana concorrente al Grande Fratello Vip ha avuto una figlia con il modello trentenne, Sofia, di 6 anni. Ma lui chiarisce: non c’era amore tra i due. Sala racconta … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex della concorrente al GF Vip all’attacco: “Racconta molte bugie, è sbagliato, c’è di mezzo una bambina”è arrabbiato con. La modella brasiliana concorrente al Grande Fratello Vip ha avuto una figlia con il modello trentenne, Sofia, di 6 anni. Ma lui chiarisce: non c’era amore tra i due.racconta … L'articolo proviene da leggilo.org.

gioa1206 : RT @michicima: Motivi per salvare Dayane: Fare uscire la Gregoraci fare felice Tommy e Stefy Migliorare il percorso di Pier Non mandare in… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: “Rimasta incinta dopo 15 giorni dal primo incontro, basta di… - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: “Rimasta incinta dopo 15 giorni dal primo incontro, basta d… - Giusepp26551025 : RT @LadyFalenaIvana: Stefano Sala non vuole che Bubi guardi il GF per paura di quello che potrebbe vedere sulla mamma ma non si fa nessun p… - GaetanoBellino : RT @Moonlightshad1: Dalla morte di Stefano Cucchi sono passati undici anni senza che sia stata ancora emessa una condanna definitiva. In co… -