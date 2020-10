Scovati 6 lavoratori ‘in nero’ | 4 percepivano il reddito di cittadinanza e di emergenza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sei“in nero” – 2 italiani, 2 macedoni e 2 pakistani – sono stati individuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un piano di controlli tra Artena e Cave. L’operazione Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro, coordinate dal Gruppo di Frascati, li hanno colti mentre erano intenti a lavorare all’interno di due laboratori per la produzione di panetteria, in difetto delle prescritte comunicazioni telematiche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da approfondimenti svolti è risultato che tre deierano beneficiari del “di” e 1 di quello di “”, mentre i restanti due erano privi del permesso di soggiorno. I due datori di lavoro sono stati denunciati ...

Sei lavoratori "in nero" – 2 italiani, 2 macedoni e 2 pakistani – sono stati individuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un piano di controlli tra Artena e Cave. Le Fiamme ...