Roberta Di Padua di UeD | l’ex e papà di suo figlio è il fratello di un tronista cacciato

Il pubblico di Uomini e Donne ormai conosce bene Roberta Di Padua. Da tempo la dama siede nel parterre femminile del trono over (oggi unificato a quello classico, ndr) eppure ha avuto poca fortuna nella ricerca dell'uomo della sua vita. Prima con l'ex cavaliere Gianluca, poi Riccardo Guarnieri, che dopo una breve frequentazione con lei è tornato tra le braccia di Ida Platano salvo poi rompere per l'ennesima volta. E anche una breve frequentazione con il chiacchieratissimo Armando Incarnato. Con nessuno di loro Roberta ha proseguito la conoscenza fuori dallo studio di UeD e con Armando sono volate persino accuse pesanti, sfociate poi in liti feroci. L'atteggiamento della Di Padua, che non ha peli sulla lingua e ha dimostrato più volte di essere una donna forte e decisa, le ha fatto ...

