Real Madrid, Zidane a rischio: le prossime due partite decisive (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aria pesante in casa Real dopo la sconfitta subita in Champions contro lo Shakhtar. Le prossime due partite decisive per Zidane L'incredibile e inattesa sconfitta per 3-2 contro lo Shakhtar di ieri sera, ha lasciato pesanti strascichi in casa Real Madrid. Zidane nel post partita si è assunto tutte le responsabiltà della disftatta ma forse esiste un problema di fondo. Già la sconfitta contro il Cadice nella Liga ha fatto intravedere una squadra con poco carattere e motivazione. In Spagna il dito è puntato verso la dirigenza Perez, che secondo alcuni non ha saputo rinovare al meglio la squadra, lasciando in squadra giocatori ormai senza motivazioni. La visita del presidente ieri sera negli spogliatoi sta a far capire ...

