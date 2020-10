"Quell'uomo nel retro del furgone". La rivelazione choc di Matthew McConaughey - (Di giovedì 22 ottobre 2020) Carlo Lanna Matthew McConaughey pubblica la sua prima biografia e rivela di essere stato violentato da ragazzino Attore, sex symbol e divo di Hollywood. A 50 anni Matthew McConaughey è una vera stella nel mondo patinato e dorato del cinema americano. Ha recitato in diversi film, spaziando tra commedie e drammi. Ha vinto un Premio Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club. E ora è anche scrittore. Il 20 ottobre, per il momento solo in America, è stata pubblicata l’autobiografia ufficiale di Matthew McConaughey in cui l’attore racconta vita, morte e miracoli della sua vita. Partendo dalla sua adolescenza difficile, per toccare poi il rapporto con il padre, la sessualità, fino ad arrivare ai successi degli ultimi anni. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Carlo Lannapubblica la sua prima biografia e rivela di essere stato violentato da ragazzino Attore, sex symbol e divo di Hollywood. A 50 anniè una vera stella nel mondo patinato e dorato del cinema americano. Ha recitato in diversi film, spaziando tra commedie e drammi. Ha vinto un Premio Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club. E ora è anche scrittore. Il 20 ottobre, per il momento solo in America, è stata pubblicata l’autobiografia ufficiale diin cui l’attore racconta vita, morte e miracoli della sua vita. Partendo dalla sua adolescenza difficile, per toccare poi il rapporto con il padre, la sessualità, fino ad arrivare ai successi degli ultimi anni. nodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Quell uomo "Quell'uomo nel retro del furgone". La rivelazione choc di Matthew McConaughey il Giornale Luca, da anni senza famiglia perché omosessuale: “se sposi quell’uomo, ti ammazzo”

Una famiglia che non merita di essere definita tale, che pensa di più all'immagine che al figlio, per la sua omosessualità.

Macerata, la bambina che vuole aiutare il clochard. “Gli regalo il salvadanaio”

Mia Ortensi, 7 anni, l’ha incontrato in strada. “Per Natale nonno mi regalerà dei soldi, una parte la darò a quel signore” Macerata, 20 ottobre 2020 – Una bambina di quasi sette anni ha visto un “invi ...

