Pioli: "Vogliamo provare a vincere ogni singola partita" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo il 3-1 al Celtic ha commentato la vittoria all'esordio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "E' stata una partita che abbiamo condotto bene, nella ripresa abbiamo perso qualche pallone in più e rischiato qualcosina. Vogliamo provare a vincere ogni singola partita, abbiamo messo in campo l'approccio giusto. Siamo una squadra molto giovane, ma tutti stiamo lavorando in un'unica direzione da più tempo, i giocatori si sentono parte integrante di questo ambiente. Sfruttiamo ogni singolo momento passato insieme per crescere. La proprietà ha confermato il nostro modo di lavorare, ha acquistato giocatori importanti e giovani promettenti. I risultati positivi ti danno forza e consapevolezza, ma ..."

