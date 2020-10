Papa Francesco censurato dal Vaticano sulle unioni civili E le sue frasi rivoluzionarie tagliate ad hoc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) C’è un vero giallo inin merito alle affermazioni disulla leggeanche tra persone dello stesso sesso. In una mail della direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione, che ilfattoquotidiano.it è in grado di pubblicare integralmente e in esclusiva, è contenuto l’ordine di censurare tutto ciò che riguarda il documentario nel quale Bergoglio pronuncia la sua rivoluzionaria apertura. A firmarla è Massimiliamo Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana – Vatican News e del Centro Editoriale Multimediale, ma è evidente che riporta le indicazioni dei vertici del dicastero della Santa Sede che si occupa dei media: “Buono giorno a tutti, in riferimento al clamore ...