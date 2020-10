Palermo, neonata abbandonata in ospedale perchè positiva al coronavirus (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Palermo una neonata è stata abbandonata in ospedale dalla madre, dopo che questa aveva scoperto che era positiva al coronavirus. A Palermo, una madre ha deciso di abbandonare la propria bambina appena nata in ospedale e il motivo è semplicemente tragico. La donna infatti avrebbe preso questa decisione dopo aver scoperto che la figlia … L'articolo Palermo, neonata abbandonata in ospedale perchè positiva al coronavirus proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aunaè stataindalla madre, dopo che questa aveva scoperto che eraal. A, una madre ha deciso di abbandonare la propria bambina appena nata ine il motivo è semplicemente tragico. La donna infatti avrebbe preso questa decisione dopo aver scoperto che la figlia … L'articoloinperchèalproviene da Inews.it.

