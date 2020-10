«Non volevo mancare di rispetto a vittime Covid» (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui”. Così il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha voluto rispondere su Twitter alle critiche. “Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19, se così fosse me ne scuso”, … L'articolo «Non volevo mancare di rispetto a vittime Covid» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui”. Così il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha voluto rispondere su Twitter alle critiche. “Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione didiai malati e alledi-19, se così fosse me ne scuso”, … L'articolo «Nondi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corriere : «La sua telefonata è andata dritta al punto: “Ho letto la sua lettera e volevo capire bene qual è il problema. Non… - romeoagresti : #Pirlo su #Dybala: “Ho parlato con lui ieri. Era un po’ arrabbiato per non essere entrato sabato, viene da tre mesi… - CarloCalenda : Con piacere. Era il 17/2/2018. All’epoca mi si accusava di voler usare il lavoro, richiesto dai sindacati, sul tavo… - zuzzaxisxhere4z : Volevo fare la lettera di golden a un pò di persone ma non si salva piango - mariijna : ahhh!!! io domani volevo prendere il tram con luiii, ma non posso perchè entrò alle 9!! UFFF !!! penso sia la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Non volevo Violenza sulle donne, la storia di Viola: “non volevo rimanere una vittima” AostaSera Muccino: "Spot Calabria criticato? Non era reportage, dovevo emozionare"

di Ilaria Floris "Io non ho fatto un documentario sulla Calabria, non era un reportage sulla Calabria. La mia committenza era quella di Jole Santelli, che mi chiese di fare un viaggio d'amore all'inte ...

Mancini anti-Covid? Arrivano le scuse: 'Non volevo mancare di rispetto ai malati. Chiedo scusa'

Tutto qui. Non c'era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso ...

di Ilaria Floris "Io non ho fatto un documentario sulla Calabria, non era un reportage sulla Calabria. La mia committenza era quella di Jole Santelli, che mi chiese di fare un viaggio d'amore all'inte ...Tutto qui. Non c'era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso ...