Modena | neogenitori positivi e in quarantena | la Croce Rossa porta il latte materno alla bimba in ospedale

"In questi mesi abbiamo fatto di tutto, da portare la spesa e i farmaci durante la quarantena a prelevare i rifiuti di positivi che non potevano uscire di casa. Ma non avevamo mai aiutato una mamma ad allattare il proprio figlio". Domenico Pacchioni, delegato area sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Modena, racconta la vicenda in epoca Covid che ha coinvolto una coppia di neogenitori e la loro bimba. Originari di Bari risultati positivi al Covid-19 – 36 lui, 31 anni lei – entrambi asintomatici, hanno dovuto separarsi dalla figlia appena nata per qualche giorno. La madre è stata dimessa dal Policlinico dopo tre giorni e il padre, non potendo ...

