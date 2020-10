Migranti positivi sequestrano i dipendenti. Tensione nel centro d'accoglienza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono ancora barricati nel loro ufficio all'interno del centro di accoglienza di via Riserva Nuova 219, al Prenestino, i dipendenti della cooperativa sequestrati da alcuni ospiti immigrati in rivolta contro il divieto di uscire dalla struttura. Quattro donne sono state liberate, restano gli uomini. «Se non possiamo uscire noi, non escono nemmeno loro» avrebbero detto alcuni immigrati agli agenti del Reparto Mobile in servizio di ordine pubblico. I dipendenti sono attualmente barricati nel loro ufficio con palanche e chiodi alla porta. Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono ancora barricati nel loro ufficio all'interno deldidi via Riserva Nuova 219, al Prenestino, idella cooperativa sequestrati da alcuni ospiti immigrati in rivolta contro il divieto di uscire dalla struttura. Quattro donne sono state liberate, restano gli uomini. «Se non possiamo uscire noi, non escono nemmeno loro» avrebbero detto alcuni immigrati agli agenti del Reparto Mobile in servizio di ordine pubblico. Isono attualmente barricati nel loro ufficio con palanche e chiodi alla porta.

Migranti: naufragio a sud di Lampedusa, 15 tratti in salvo

Fra i sopravvissuti, due persone sono risultate positive al Covid-19 e dunque, al momento, tutti vengono tenuti in isolamento. Secondo il loro racconto i dispersi sarebbero cinque, fra cui due ...

