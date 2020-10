EvasoreHonesto : RT @AngiKappa: #Naufragio #migranti alle porte d'Europa. Una barca con una ventima di persone a bordo, quasi tutti libici, si è ribaltata a… - lauragrossi50 : RT @AngiKappa: #Naufragio #migranti alle porte d'Europa. Una barca con una ventima di persone a bordo, quasi tutti libici, si è ribaltata a… - AnsaSicilia : Migranti: naufragio a sud di Lampedusa, 15 tratti in salvo. Superstiti nell'hotspot dell'isola, vi sarebbero cinque… - GChiaborelli : RT @AngiKappa: #Naufragio #migranti alle porte d'Europa. Una barca con una ventima di persone a bordo, quasi tutti libici, si è ribaltata a… - Elena_fonto : RT @AngiKappa: #Naufragio #migranti alle porte d'Europa. Una barca con una ventima di persone a bordo, quasi tutti libici, si è ribaltata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti naufragio

AGRIGENTO, 22 OTT - Un barchino, con a bordo 20 persone è naufragato trenta miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali. Quindici naufraghi sono stati tratti in salvo da un peschereccio di Maza ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...