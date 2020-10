Keith Jarrett non può più suonare: la rivelazione in un’intervista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Keith Jarrett svela perché negli ultimi anni non si è più esibito, il musicista è stato colpito da due ictus e non può più suonare Il noto ed amato musicista… Questo articolo Keith Jarrett non può più suonare: la rivelazione in un’intervista è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020)svela perché negli ultimi anni non si è più esibito, il musicista è stato colpito da due ictus e non può piùIl noto ed amato musicista… Questo articolonon può più: lain un’intervista è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

