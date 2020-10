“Il mio umore a terra”. Ballando con le stelle, Elisa Isoardi vicina all’addio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Povera Elisa Isoardi! Peggiorano le sue condizioni di salute che potrebbe abbandonare anzitempo Ballando con le stelle. La conduttrice è stata visitata nelle scorse ore a Villa Stuart (Roma), dove le hanno applicato una fasciatura allo zinco. Sarà costretta a poggiarsi su delle stampelle e naturalmente le è stato consigliato anche il riposo. Lei stessa ha fornito i dettagli sulle sue condizioni di salute, postando un video su Instagram, corredandolo con una nota. Solo poche ore prima, sulla vicenda, era intervenuto Raimondo Todaro, suo compagno di ballo nella trasmissione di Rai Uno, di fatto anticipando quello che ha detto poche ore dopo l’ex fidanzata di Matteo Salvini. Elisa, seppur non ha accennato a un eventuale ritiro da Ballando, ha fatto intendere, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Povera! Peggiorano le sue condizioni di salute che potrebbe abbandonare anzitempocon le. La conduttrice è stata visitata nelle scorse ore a Villa Stuart (Roma), dove le hanno applicato una fasciatura allo zinco. Sarà costretta a poggiarsi su delle stampelle e naturalmente le è stato consigliato anche il riposo. Lei stessa ha fornito i dettagli sulle sue condizioni di salute, postando un video su Instagram, corredandolo con una nota. Solo poche ore prima, sulla vicenda, era intervenuto Raimondo Todaro, suo compagno di ballo nella trasmissione di Rai Uno, di fatto anticipando quello che ha detto poche ore dopo l’ex fidanzata di Matteo Salvini., seppur non ha accennato a un eventuale ritiro da, ha fatto intendere, ...

