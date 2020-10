Gf Vip: Zorzi sfotte Tinì di Uomini e Donne (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, si sa, ne ha una per tutti. E stavolta l’influencer si è scagliato contro Tinì, opinionista del trono over di Uomini e Donne. Ecco come sono andate le cose! Nella casa del Grande Fratello, rancori a parte, i concorrenti passano molto tempo insieme, scambiando chiacchiere e confidenze. E nelle ultime ore si sono lasciati andare parlando di un altro programma di successo di Canale 5: UominiArticolo completo: Gf Vip: Zorzi sfotte Tinì di Uomini e Donne dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso, si sa, ne ha una per tutti. E stavolta l’influencer si è scagliato contro Tinì, opinionista del trono over di. Ecco come sono andate le cose! Nella casa del Grande Fratello, rancori a parte, i concorrenti passano molto tempo insieme, scambiando chiacchiere e confidenze. E nelle ultime ore si sono lasciati andare parlando di un altro programma di successo di Canale 5:Articolo completo: Gf Vip:Tinì didal blog SoloDonna

