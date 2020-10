George Floyd: un giudice ritira l'accusa di omicidio di terzo grado contro Derek Chauvin (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ora arriveranno polemiche: un giudice americano della contea di Hennepin ha ritirato l'accusa di omicidio di terzo grado contro l'ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin nell'omicidio di ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ora arriveranno polemiche: unamericano della contea di Hennepin hato l'didil'ex ufficiale di polizia di Minneapolisnell'di ...

