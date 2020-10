Genova | disabile minacciato e stalkerizzato per un parcheggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal 2015 ad oggi hanno insultato, denigrato eundi 51 anni, danneggiando anche il suo camion perché, secondo loro, il veicolo occupava troppo spazio nel. I protagonisti sono due uomini, uno di 75 e l’altro di 78 anni e una donna di 59 anni, che vivono in un condominio a, nel quartiere Di Negro. Sono accusati dalla Procura di, che ha chiuso le indagini, di molestie penali aggravate dall’handicap fisico della vittima e danneggiamento. Secondo l’accusa, la donna, in particolare la moglie di uno degli altri due sospettati, avrebbe gettato del cibo avanzato contro il veicolo della vittima, per attirare topi e piccioni. In un’occasione, uno degli accusati ha persino graffiato la carrozzeria. Un altro ha parcheggiato più ...