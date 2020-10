Drive Up - Sabato ci rivediamo in pista! (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lattesa è finita: torna in pista Drive Up, il programma realizzato da Mediaset in collaborazione con Quattroruote. Lappuntamento è per Sabato 24 ottobre alle ore 13.40 e ad aprire le danze sarà come sempre DJ Ringo, che anche questanno ospiterà a Vairano diversi volti noti dello spettacolo: obiettivo, metterli alla prova sull'asfalto e in off-road. La prima ospite. La quarta stagione verrà inaugurata da Melita Toniolo, showgirl e influencer, che dovrà cavarsela tra i cordoli al volante di unAudi RS6. Con i suoi 600 CV e il V8 biturbo di 4.0 litri, la sportiva tedesca è unauto dalla doppia anima, una familiare che sa essere davvero feroce. E se DJ Ringo farà da coach, mettere Melita a dura prova tra quiz teorici e test pratici sarà compito del nostro Alessio Viola. Melita dovrà ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lattesa è finita: torna in pistaUp, il programma realizzato da Mediaset in collaborazione con Quattroruote. Lappuntamento è per24 ottobre alle ore 13.40 e ad aprire le danze sarà come sempre DJ Ringo, che anche questanno ospiterà a Vairano diversi volti noti dello spettacolo: obiettivo, metterli alla prova sull'asfalto e in off-road. La prima ospite. La quarta stagione verrà inaugurata da Melita Toniolo, showgirl e influencer, che dovrà cavarsela tra i cordoli al volante di unAudi RS6. Con i suoi 600 CV e il V8 biturbo di 4.0 litri, la sportiva tedesca è unauto dalla doppia anima, una familiare che sa essere davvero feroce. E se DJ Ringo farà da coach, mettere Melita a dura prova tra quiz teorici e test pratici sarà compito del nostro Alessio Viola. Melita dovrà ...

Warioz_z : Non saprei, testimonianza diretta: Sabato 17 inizio fila ore 13 circa, tampone ore 17 circa, risultato domenica mat… - 3dc8 : @clarence101010 @VivianiSamuele @CliffBurton6528 Ah beh, allora a posto, se era 'autorizzata' (da chi? Chiamato asl… - Vaxgelli : @ShOwmeHOw2play Mia figlia ha fatto il tampone il giovedì e venerdì mattina avevo il risultato. Una mia parente l'h… - LatinaBiz : Drive - in Ci sarà un drive in straordinario sabato 17 ottobre a Scauri di Minturno riservato alle scuole. Ad… - ilmamilio : Genzano, sabato di file e traffico verso il drive in. Auto fino a Galloro. Intervento della Polizia Locale… -

Ultime Notizie dalla rete : Drive Sabato Cinisello, caos e code al Bassini per l’area test "drive in" Il Giorno Sabato ci rivediamo in pista!

Si riaccendono i motori e parte la quarta stagione: l'appuntamento è fissato alle 13.40 del 24 ottobre, su Italia 1 ...

A Firenze, sabato 24 e domenica 25 ottobre, ultima tappa di #ElectrifYou di BMW

Il 24 e 25 ottobre a Firenze presso la Stazione Leopolda – Viale Fratelli Rosselli 5 sarà presente il villaggio del roadshow #ElectrifYou dove scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in BMW, riceve ...

Si riaccendono i motori e parte la quarta stagione: l'appuntamento è fissato alle 13.40 del 24 ottobre, su Italia 1 ...Il 24 e 25 ottobre a Firenze presso la Stazione Leopolda – Viale Fratelli Rosselli 5 sarà presente il villaggio del roadshow #ElectrifYou dove scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in BMW, riceve ...