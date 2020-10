Dodi Battaglia torna sullo scioglimento dei Pooh: “Mi dissero che dovevamo ritirarci” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dodi Battaglia torna sullo scioglimento dei Pooh, che continua a reputare inspiegabile. L’ex chitarrista del gruppo è pronto a tornare con un album di inediti che ha voluto anticipare con il singolo One Sky, anche se il ricordo rimane ancorato alla band della quale ha fatto parte per 50 anni. Il musicista bolognese non ha mai fatto mistero di essere stato contrario alla conclusione del progetto Pooh, posizione che ha ribadito durante una delle sue recenti interviste a Oggi, al quale ha dichiarato: “Sono stato il peggior sostenitore della scelta di sciogliersi. Mi è stato detto che, come i pugili, dovevamo ritirarci da campioni del mondo. Ma se gli sportivi a 40 anni sono brasati, per i musicisti è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)dei, che continua a reputare inspiegabile. L’ex chitarrista del gruppo è pronto are con un album di inediti che ha voluto anticipare con il singolo One Sky, anche se il ricordo rimane ancorato alla band della quale ha fatto parte per 50 anni. Il musicista bolognese non ha mai fatto mistero di essere stato contrario alla conclusione del progetto, posizione che ha ribadito durante una delle sue recenti interviste a Oggi, al quale ha dichiarato: “Sono stato il peggior sostenitore della scelta di sciogliersi. Mi è stato detto che, come i pugili,ritirarci da campioni del mondo. Ma se gli sportivi a 40 anni sono brasati, per i musicisti è ...

