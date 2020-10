Coronavirus, 16.079 contagi e 136 morti (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i contagi in Italia nelle ultime 24 ore e toccano un nuovo record. Sono 16.079 i casi registrati, in aumento rispetto a ieri quando si erano contati 15.199 nuovi contagi. Leggero aumento dei decessi, sono 136 i morti, 9 in più rispetto a ieri. E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. (ITALPRESS) Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora iin Italia nelle ultime 24 ore e toccano un nuovo record. Sono 16.079 i casi registrati, in aumento rispetto a ieri quando si erano contati 15.199 nuovi. Leggero aumento dei decessi, sono 136 i, 9 in più rispetto a ieri. E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. (ITALPRESS)

