Coprifuoco Lazio | il problema sono i mezzi pubblici diurni e non gli spostamenti notturni

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020)sì, ono? Non mancano le polemiche sulle nuove misure messe in vigore da, Campania e Lombardia. Il motivo è principalmente uno: perché vietare gli, se poi durante il giorno è permesso il riempimento a dismisura dei? Questo vale soprattutto se si parla del, dove i contagi nelle scuole stanno crescendo vertiginosamente e dove i presidi puntano il dito, in particolare modo, contro i trasporti che permettono ai ragazzi di arrivare negli istituti. “Non so se un sistema efficiente del trasporto pubblico avrebbe potuto salvare la scuola, luogo sicuro, da queste restrizioni. Di certo avrebbe aiutato”, ...