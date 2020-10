Chiusura Rai Sport, in campo la commissione Vigilanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) La commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai scende in campo sulla paventata Chiusura di Rai Sport e sul piano di ristrutturazione della tv pubblica. Il presidente della commissione bicamerale, Alberto Barachini, ha inviato due lettere, al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e all’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, “per sollecitare, come condiviso dai gruppi rappresentati nella … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laparlamentare disulla Rai scende insulla paventatadi Raie sul piano di ristrutturazione della tv pubblica. Il presidente dellabicamerale, Alberto Barachini, ha inviato due lettere, al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e all’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, “per sollecitare, come condiviso dai gruppi rappresentati nella … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai scende in campo sulla paventata chiusura di Rai Sport e sul piano di ristrutturazione della tv pubblica. Il presidente della commissione bicamerale, ...

